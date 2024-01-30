وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة مشروع الجذب السكاني «بشائر خير الوادي»

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني «بشائر خير الوادي» بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة

وأكدت أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 225 منزلا متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تمّ الحرص على توفير كل سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.

بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين

وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم 150 منزلا معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وقامت السعيد والزملوط بتفقد الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما قاما بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.