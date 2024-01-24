وزيرة التخطيط تشيد بدور الشباب في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات النسخة الـ17 للمنتدى المالي الآسيوي؛ تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري، بمدينة هونج كونج بالصين.

دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم

وخلال جولتها بالجناح المصري، التقت وزيرة التخطيط، بعدد من الشباب المصري، الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، وأكدت «السعيد» أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى.

استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهد المبذول من جانب هؤلاء الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة، ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.

المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج

وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي والمنعقد تحت عنوان «التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك»، على مدار يومي 24 و25 من يناير الجاري في هونج كونج، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي، وذلك لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية.