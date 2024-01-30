رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع تراكمات مياه الأمطار على طريق الإسكندرية

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح تكثيف الجهود وسحب تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي مطروح الإسكندرية الساحلي من خلال فرق الطوارئ ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية، وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير مستقر بسسب المنخفض الجوي الذي تتعرض له العديد من المناطق الساحلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

الدفع بفرق التدخل السريع

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن حالة الطقس اليوم، غير مستقرة على مختلف أحياء المدينة، وجرى الدفع بفرق التدخل السريع المدربة والمعدات من سيارات الكسح ومواتير الشفط، في ظل مواصلة جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المركز تيسيراً علي المواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه في وقتها.

سرعة التخلص من مياه الأمطار

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية في التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

رفع درجة الطوارئ والتأهب الكامل

ووجه رئيس المدينة، إدارة جميع أعضاء تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الطوارئ والتأهب الكامل للتعامل السريع مع جميع التجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع الأحياء الثمانية داخل المدينة، والطرق السريعة شرقاً وغرباً، ومواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة المستجدات وتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين في غرفة العمليات

وأوضح رئيس المدينة أنه يجري تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية في محافظة مطروح على رقمي 0464933158/ 0464935266.