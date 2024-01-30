«معلومات الوزراء»: البنك الدولي يطرح استراتيجية للمساواة بين الجنسين

أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل تحديا معقدًا بشكل فريد، إذ يتطلب إجراء تغييرات تشمل قوانين وسياسات الدولة، وأنشطة القطاعين العام والخاص والحياة الشخصية.

تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين

أوضح تقرير معلومات الوزراء، في العدد الثامن والثلاثين من سلسلة «اتجاهات العالم» أن البنك الدولي (World Bank) سيطلق استراتيجية جديدة رسميًا في عام 2024، بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، لتطرح الاستراتيجية الطموح الجريء لتسريع المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل مستدام ومرن وشامل بما يتماشى مع خارطة طريق التطور التي وضعها «البنك الدولي».

تستجيب الاستراتيجية للحاجة العالمية الملحة والأساسية والتعقيد لتحقيق المساواة بين الجنسين، بناء على تنفيذ استراتيجية البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2023، لتقترح الاستراتيجية الجديدة التعامل بطموح أكبر والتعامل مع المساواة بين الجنسين للجميع باعتبارها ضرورية للتنمية العالمية. فضلا عن المشاركة بشكل مختلف.

إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي

تقترح استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024-2030، التركيز على الابتكار والتمويل والعمل الجماعي لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع رأس المال البشري، وتوسيع الفرص الاقتصادية وتمكينها، وإشراك النساء كقادة.