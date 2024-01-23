بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك التجاري الدولي الجديدة

شهدت الفترة الحالية ومنذ بداية العام الجديد 2024، اتجاه البنوك لطرح شهادات ادخارية جديدة، وعلى رأس هذه البنوك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ثم اتجهت بعد ذلك البنوك الخاصة إلى طرح شهادات جديدة أيضًا.

مميزات وتفاصيل شهادات ادخار البنك التجاري الدولي

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادات ادخار البنك التجاري الدولي CIB، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

شهادات البنك التجاري الدولي CIB

طرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار جديدة بعائد 22% و21% و20%، وتأتي مميزات وتفاصيل الشهادات، كالتالي:

شهادات ادخار PREMIUM:

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5 ملايين جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 22%.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

شهادة ادخار PLUS

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: مليون جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 21%.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.

شهادة الادخار PRIME

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 20%.

- دورية صرف العائد على الشهادة: شهري.