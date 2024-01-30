رابط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024.. تعرف على الوظائف والتخصصات المطلوبة

يرغب الكثيرون في معرفة رابط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024؛ للتقديم على الوظائف والتخصصات المطلوبة، بعد إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيلها منذ أيام للحصول على وظائف «أئمة، خطباء، عمال نظافة» بنظام المسابقة.

رابط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024

ويكون التقديم على مسابقة وزارة الأوقاف 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، التي يتم الدخول عليها من خلال الضغط على «هــنا»، ولكن يجب أن يكون المتقدم مستوفيا الشروط التي حددتها وزارة الأوقاف لوظائف 2024.

بيانات التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024

ويبدأ المتقدم على وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024 في تسجيل البيانات التالية على بوابة الوظائف الحكومية:

- تحديد محافظة الإقامة المتقدم للعمل بها.

- تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- اختيار «حفظ الطلب».

- انتظار رسالة تصل له عبر هاتفه برقم طلب التوظيف.

الأوراق المطلوبة

ويتطلب للتقديم على مسابقة وزارة الأوقاف 2024 الأوراق التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تخصصات وظائف وزارة الأوقاف

وعن التخصصات المطلوبة في وظائف مسابقة وزارة الأوقاف 2024، فهى «أئمة، خطباء، عمال نظافة»، مقسمة على «1000 إمام و1000 عامل»، وذلك حتى سن الأربعين وبأي تقدير بما يشمل المقبول.