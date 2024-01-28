وظائف الأوقاف 2024.. 2000 فرصة عمل للأئمة والعمال

ينتظر آلاف المواطنين وظائف الأوقاف 2024 والإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقة وتعيينات وزارة الأوقاف، إذ أعلنت الوزارة مؤخرا أنَّها ستتيح 2000 فرصة عمل للأئمة والعمال، على أنّ يكون التقديم للوظائف متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف الأوقاف 2024

ووفقا لمصادر مطلعة بالوزارة أكّدت أن وزارة الأوقاف ستعلن عن فتح باب التقديم في وظائف الأوقاف 2024 بعد غد الثلاثاء والذي يوافق يوم 30 يناير الجاري، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتحمل هذه هذه المسابقة مفاجأة وهي أنَّه لأول مرة يتمّ رفع سن التقديم لوظائف الأوقاف المطلوبة إلى 40 عاما، وذلك بحسب ما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استقبال كل التقديرات حتى المقبول، كما أنه سيتم قبول البطاقات الشخصية السارية وعلى من يرغب في التقدم للمسابقة أن يتأكد من وجود بطاقة شخصية سارية معه.

شروط مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

وحول شروط وظائف الأوقاف 2024، والتي ستكون بمعدل 1000 وظيفة للعمال و1000 وظيفة للأئمة والخطباء، ستشمل ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

كما أنَّه لأول مرة سيتمّ السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة، وأما العمال فستتاح أمامهم فرصة للحاصلين على مؤهل دون المتوسط.

الأوراق المطلوبة ف وظائف الأوقاف 2024

وبشأن الأوراق المطلوبة لمسابقة وتعيينات وزارة الأوقاف جاءت كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة شخصية.

- صورة المؤهل الدراسي.

كما تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وسيتم اتاحة التقديم إلى وظائف وزارة الأوقاف الجديدة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.