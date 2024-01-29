وزير الأوقاف: العالم يحتاج الآن إلى الخطاب الديني الرشيد أكثر من أي وقت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العالم بحاجة الآن إلى الخطاب الديني الرشيد أكبر من أي وقت مضى، لافتا إلى أن الخطاب الديني الرشيد من أهم عوامل تحقيق الأمان النفسي، وهو أكثر خطاب يمقت السلبية، وهذا يُبنى على أمرين: حسن الثقة بالله (عز وجل)، وحسن العمل، كما أن الخطاب الديني الرشيد يعالج أدواء النفس الإنسانية، ويدعم كل سبيل التكافل المجتمعي والإنساني، فالتكافل ليس واجب الأغنياء فقط، وإنما هو واجب الجميع كل قدر سعته ومؤنته، كما أن الخطاب الديني الرشيد يحرم أذى الإنسان لأخيه الإنسان، ويحرم الغش، والاحتكار، والتلاعب بمصالح الخلق.

خطورة تحريف النصوص الدينية

وحذر وزير الأوقاف من أن تحريف النصوص الدينية وتوظيفها لاستباحة القتل خطر يتهدد الإنسانية كلها، فمن يقتل مرة باستطاعته القتل أكثر من مرة، وإذا لم تتنبه المؤسسات الدولية لخطورة ذلك فلن ينجو منه أحد، وعلى العالم كله أن ينبذ ثقافة القتل والتصفية البشرية، فمن يستحل دم الفلسطينيين اليوم سيستحل دماء غيرهم غدًا، لأن التأويلات الدينية جاهزة لديهم، ولن يكون هناك أحد بمنجاة من القتل، وسيتحول العالم إلى فوضى، وإذا لم يتحول العالم من منطق القوة إلى قوة المنطق فدوامات القتل لن تنتهي ولن يكون بمنجى منها أحد.

المشاركون في اجتماع «الأعلى للشؤون الإسلامية»

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور كل من: أ.د سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمخرج الكبير الأستاذ محمد شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون المصري سابقًا، والأستاذ محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتين والأستاذ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والأستاذ فريد إبراهيم رئيس القسم الديني ونائب رئيس التحرير بجريدة الجمهورية, والدكتور حسن مدني رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، والأستاذ مجاهد خلف نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقًا، والأستاذ صبحي مجاهد مدير تحرير بمؤسسة روز اليوسف، والأستاذ حامد محمد حامد مدير تحرير جريدة الأهرام المسائي، والأستاذ مجدي أمين بالتليفزيون المصري، والدكتور أحمد القاضي كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والأستاذ خالد سعد قطب كبير مذيعين بالتلفزيون المصري، والأستاذ عبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية السابق بالتلفزيون المصري.