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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«البعثة الأممية لحقوق الإنسان»: توجد مجاعة كبرى وأمراض وأوبئة في غزة

كتب:

حسن سمير
05:07 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور هيثم أبو سعيد

الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ أن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تقطع حصتها من هذه المساعدات.

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه يأمل في زيادة عدد هذه الدول، وأن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة 9 من أصل 12 موظفا بالوكالة إلى التحقيق الذي يبدو أن هناك اتصالا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة لهم.

توجد مجاعة كبرى في غزة

وأوضح أن الآلية التي سيعملون بها هي الآلية الدبلوماسية، التي بدأوا بها منذ فترة، من خلال الدول لها اليد الطولى للجيش الإسرائيلي لوقف الانتهاكات التي يقوم بها، خاصة أن هناك مجاعة كبرى في غزة والأمراض والأوبئة تطفو على السطح.

الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وناشد كل الجهات المعنية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف هذه العمليات، قائلا إن هناك اقتحاما لأحد المستشفيات عن طريق عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت متنكرة في لباس طبي من أجل دب الرعب في المرضى، وهناك 3 أشخاص أو أكثر استشهدوا نتيجة رميهم بالرصاص، وهذا أمر مستنكر.

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