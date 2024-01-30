«إكسترا نيوز»: مطار العريش يستقبل 40 طن مساعدات ووقود تمهيدا لدخول غزة

قال كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح الحدودي، إن مطار العريش استقبل اليوم طائرتين على متنها 40 طنًا من المساعدات والوقود الذي تحتاجه المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار عمل الهلال الأحمرالمصري من داخل مركز الخدمات اللوجستية بالعريش في استقبال وتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين من داخل غزة.

معبر رفح يستقبل 20 مصابا فلسطينيا

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن هيئة الإسعاف المصرية استقبلت اليوم 20 مصابًا فلسطينيًا، تم وضعهم في المستشفيات، وتقديم كافة المستلزمات الطبية لهم، مشيرًا إلى أن كافة المساعدات الإنسانية التي تصل من مطار العريش، يتم إعادة تصنيفها ووضعها في أماكن مخصصة، مع وضع كود خاص على هذه المساعدات لمعرفة تاريخ وصول الشحنة ومدة انتهاء صلاحيتها.

المساعدات الإنسانية

وتابع أن الشق الثاني الخاص بالوضع في مدينة العريش، هو استمرار كافة الجهات المعنية بشمال سيناء في تقديم الخدمات والعون للأشقاء الفلسطينيين المصابين وتخصيص منطقة السبيل في حي المساعيد، لاستقبال المرافقين من قطاع غزة وتخصيص أماكن سكنية لهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال أيضا.

مسؤولون من منظمة الأمم المتحدة

وأوضح أنه على مدار الأيام الماضية شهد معبر رفح الدولي العديد من الزيارات الهامة، كزيارة آندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في الأراضي الفلسطينية لرؤية الوضع المآسوي على أرض الواقع، وزيارة سيجريد كاخ، كبير مفوضي الأمم المتحدة، وكذلك السفير الفرنسي، مشيرا إلى أنه وصل إلى مطار العريش حتى الآن ما يقرب من 536 طائرة مساعدات من 50 دولة حول العالم.