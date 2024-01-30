فتح باب تحويل الطلاب العائدين من السودان وروسيا إلى الجامعات الخاصة والأهلية

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على فتح باب تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الي الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسي الثاني.

تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وافق المجلس أيضا برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال اجتماعه الدوري، على تحويل الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين تخلفوا عن التقديم في الفرص السابقة؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك من خلال التقديم المباشر للجامعات، مع تطبيق كل القواعد والضوابط المعمول بها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

شروط التحويل

أكد المجلس الأعلى للجامعات في بيان، ضرورة أن يكون الطالب مقيدًا بجامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية حتى العام الجامعي 2022 - 2023، وذلك قبل صدور قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في 7 مايو 2023.