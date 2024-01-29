«الأعلى للجامعات» يوجه بالاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس وجه في اجتماعه أمس الأحد في رحاب جامعة أسوان، بضرورة الاستعدادات المبكرة للفصل الدراسي الثاني 2024، وضرورة الإسراع في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 بعد انتهائها مباشرة.

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يعلن المجلس خلال الفترة المقبلة اللجان المشكلة بشأن اختيار القيادات الجامعية، والكشف عن مواعيد فتح باب الترشح لعدد من الجامعات الحكومية، أبرزها جامعة القاهرة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري

وأوضحت المصادر، أن الفصل الدراسي الثاني 2024 في موعده المحدد والمقرر أن يكون السبت الموافق 10 فبراير المقبل، دون تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.