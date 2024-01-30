ماذا حدث للمقاوم الفلسطيني صاحب كلمة «ولعت»؟.. اغتالته يد الاحتلال الإسرائيلي

«ولعت.. ولعت».. كلمة جديدة انضمت مؤخرًا لعناصر المقاومة الفلسطينية، بعدما ظهر أحد أفرادها وهو يقاوم جيوش الاحتلال بعدما نجح في تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة في قطاع غزة ليصرخ فرحًا، قائلًا «ولعت.. ولعت» تعبيرًا منه عما نجح فيه في سبيل أرضه وبلاده.

ماذا حدث لصاحب كلمة «ولعت»؟

وخلال الساعات الماضية، تداول ناشطون على مواقع التواصل خبر، يفيد باستشهاد الشاب الفلسطيني عاهد عدنان أبو ستة، صاحب الكلمة الشهيرة «ولعت»، وذلك خلال مقاومته لجيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقًا لما ذكرته مصادر محلية فإن «أبو ستة» لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مسجد فلسطين بمعسكر خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ يحاول الاحتلال السيطرة عليها.

ودون الكاتب والشاعر الفلسطيني جهاد الترباني عبر حسابه على منصة إكس، نعيًا، قائلًا: «بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة صاحب مقولة (ولعت) أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة».

من هو صاحب كلمة «ولعت»؟

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمقاوم قبل استشهاده، وهو يصرخ ويجري فرحًا وكأنه يحلق في السماء، بعدما نجح في تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة في قطاع غزة، مهللًا «ولعت.. ولعت».

ومنذ انتشار الفيديو، أصبحت الكلمة ملازمة لأبطال المقاومة، يعبرون بها عن فرحتهم بمشاهد احتراق آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.