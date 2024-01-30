تفاصيل خلاف جديد بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو حول مستقبل غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «خلاف جديد بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بسبب مستقبل غزة».

أشار التقرير إلى أن خلافا جديدا يطفو على السطح بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تصور الجانبين لقطاع غزة، حيث تشعر إدارة «بايدن»، بالقلق إزاء المنطقة العازلة التي يخطط الاحتلال لإقامتها في القطاع، والتي يبلغ عمقها كيلومترا، وهو ما ترفضه واشنطن وأبدت مخاوفها من أن تغير تلك الخطوة ديمغرافية قطاع غزة.

أوضح القرير أن القلق الأمريكي تجاه الخطوة الإسرائيلية المزمعة تأتي في ظل ضغوط يمارسها اللوبي الاستيطاني في إسرائيل وأعضاء من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم من أجل الاحتلال الكامل للقطاع وإعادة بناء المستوطنات مرة أخرى في غزة، ما أدى لانقسام سياسي وأمني داخل حكومة نتنياهو، نتيجة تضارب الرؤى حول مستقبل القطاع.

أفاد التقرير بأن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أبلغ السفير الأمريكي لدى إسرائيل والمبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية، بأن جيش الاحتلال لن يسمح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير القانونية داخل غزة مرة أخرى.