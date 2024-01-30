قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 منازل في غزة.. ومستعربون يواصلون اختطاف المدنيين

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها على قطاع غزة، مستهدفة منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إلى 1000 منذ 7 أكتوبر الماضي

واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف للطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف 3 منازل بحي الرمال الذي يضم «مستشفى الشفاء»، بمدينة غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت في وقت سابق، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة في بيان، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 26 ألفا و751 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 65 ألفا و636 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين في قطاع الصحة الفلسطيني، إن إسرائيل سلمت اليوم إلى السلطات الفلسطينية جثث عشرات الفلسطينيين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة في الأسابيع القليلة الماضية، التي كانت محتجزة في إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم وسيتم دفنها في مقابر جماعية في رفح جنوب قطاع غزة.

للأسبوع الثاني.. قوات الاحتلال تواصل حصارها لـ«مجمع ناصر الطبي»

وأشارت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، إلى دفن جثامين 100 فلسطيني، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح الفلسطينية، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أظهرت معاينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.

وفي وقت سابق من اليوم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها على «مجمع ناصر الطبي» للأسبوع الثاني ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ليضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف، فيما ستتوقف المولدات الكهربائية في المجمع خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

وفي بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منشأة تجارية، بزعم البناء دون ترخيص، عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة حي عين اللوزة.

ووسط مدينة بيت لحم، اختطفت قوات خاصة إسرائيلية تعرف باسم «مستعربون»، شابا يدعى محمد زواهرة «32 عاما».

«الأسير» الفلسطيني يكشف حصيلة الاعتقالات في جنين

من جانبه، كشف «نادي الأسير» الفلسطيني، عن حصيلة الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها، منذ 7 أكتوبر الماضي، وقال في بيان، إنها بلغت أكثر من 1000 معتقل، مشيرا إلى اعتقال خلال يناير الجاري 120 مواطنا، بينهم أطفال.

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، وليد أبو حية، استعداد «تل أبيب» للقبول بأي صفقة تضمن الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مشيرا في تصريحات، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب ولن ينهي الحرب قبل تحقيق هدفين هما: إنهاء القدرات العسكرية لأحد الفصائل في غزة والقضاء على سلطة الفصيل، والإفراج عن المحتجزين.

«حزب الله» يواصل استهداف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن «حزب الله»، استهداف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌ تجمعاً ‏لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، مشيرا في بيان، إلى تحقيق إصابة مباشرة. وفي قوت سابق من اليوم، تعرضت أطراف اللبونة الناقورة جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال «حزب الله»، إن التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية، وقال في بيان، إن ما نشرته إحدى الصحف، حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البرية هو خبر ملفق ومسيئ وعار من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا.

من جانبها، أعلنت «موسكو»، ردا على خطط «واشنطن» للرد المحتمل على الهجوم بمسيرة استهدف البرج 22 بأقصى شمال شرقي الأردن، عدم ترحيبها بالإجراءات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على خلفية احتمالات الصراع المفرطة، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.