إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، استكمال أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، وتنفيذ 5 قرارات إدارية، وإزالة حالات تعد فورية على مساحة 2050 مترا مربعا في منطقة حوض السويقة بنطاق حي غرب المدينة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقي مصطفى، إزالة حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 262 مترا مربعا بحي شرق المدينة، داخل منطقة كوم أمبو قبلي، بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأجهزة المعنية في مختلف مدن ومراكز المحافظة بمواصلة جهودها المستمرة في إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ضمن فعاليات الموجة الـ 22.

4 تعديات على أملاك الدولة

من ناحية أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة كمال حلمي، حملات لإزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 1600 متر مربع في عدد من القرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.