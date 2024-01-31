هذا ما يفعله اللب في مستويات الكوليسترول بجسمك.. مفاجأة

يشتهر اللب بكونه من المسليات المفضلة لدى كثير من الناس؛ ويختلف الناس حول الفوائد والأضرار للعنصر الأشهر للتسالي حول العالم، في الوقت ذاته يساعد اللب في علاج مشكلة تؤرق ملايين الناس وهي الكوليسترول الضار الذي يعتبر السبب الأول لمشاكل القلب، فما هو تأثير اللب على مستويات الكوليسترول؟، هذا ما نستعرضه في السطور التالية بجانب فوائد أخرى للب مهمة للصحة العامة بحسب موقع «businessinsider» البريطاني.

تأثير اللب الأبيض على مستويات الكوليسترول

اللب الأبيض غني بالدهون غير المشبعة، وبحسب تصريحات الدكتور مروان سالم لـ«الوطن» تساهم الأكلات التي تحتوي على دهون غير مشبعة في خفض مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، ويعمل على تقليل المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار، وهذا ينتهي بتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بجانب الحماية من تصلب الشرايين وتجنب حدوث خلل في توصيل الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، والوقاية من خطر النوبات القلبية المفاجئة.

وبحسب «businessinsider» يساهم تناول اللب الابيض في خفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- الزيت المستخرج من اللب يساعد الجسم على إنتاج المزيد من أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية تساعد الأوعية الدموية على التوسع وتسمح للدم بالتدفق بسهولة أكبر عبر الجسم.

فوائد أخرى للب

بحسب موقع «pulppantry» يعتبر اللب من العناصر الغنية بالألياف؛ إذ يحتوي على ما يقرب من 95% من ألياف الفواكه والخضروات الطازجة بعد عصرها، وتساعد الألياف على تنظيم استخدام الجسم للسكريات، مما يساعد على التحكم في الجوع وسكر الدم.