أستاذ محاصيل حقلية: 100 ألف جنيه عائد زراعة «اللب الكاوتش» خلال 3 أشهر

أكد الدكتور أيمن عبدالدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن محصول «اللب الكاوتش»، من المحاصيل التي تحقق عائدا ماديا كبيرا وجيدا للغاية منذ زراعتها وفي وقت قصير خلال 90 يوما من وضع البذور في الحقل حتى حصادها، وهو الأمر الذي يترتب عليه زراعات بعض المحاصيل شتوية مبكراً مكانها مثل محصولى البرسيم، والبنجر.

أرباح 90 ألف جنيه للب الكاوتش

وأوضح «عبد الدايم»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن زراعة المحصول تبدأ من منتصف شهر مايو حتى نهايته، إذ يتم حرث الحقل وتخطيط المصطاب بواقع متر ونصف لكل مصطبة، وزراعة المحصول بـ 3 كيلو تقاوي، ثم الخل بعد مرور 15 يوماً ، كما يتم ري المحصول رئة كل 20 يوماً بواقع 3 ريات من وقت الزراعة.

الإنتاجية للفدان الواحد

وأضاف أن فدان اللي «الكاوتش»، يحقق إنتاجية ما بين 600 حتى 700 كيلو لكل فدان، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللب حالياً بواقع 150 جنيها، وهو الأمر الذي يحقق أرباح ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه، كونه من المحاصيل قصيرة الأجل في زراعتها ، كما أنها تحقق عوائد كبيرة لصالح المزارعين، في محافظة كفر الشيخ.