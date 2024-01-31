تعيش البلاد حاليًا، واحدة من أكثر الفترات برودة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتبدو المنازل من الداخل أكثر برودة حتى من الشوارع بالخارج، وهو ما يجعل الكثير يلجأ لتشغيل المدفأة «الدفاية» لإضفاء أجواء دافئة في المنزل.

ويقوم العديد من الأشخاص بتشغيل الدفاية أثناء النوم، وطوال اليوم، للشعور بالدفئ، دون النظر للمشكلات الصحية والكوارث الخطيرة التي تنتج عن هذا الأمر فيما بعد.

ماذا يحدث عند تشغيل الدفاية أثناء النوم.. هل تصل للموت؟

ماذا يحدث عند تشغيل الدفاية أثناء النوم؟.. سؤال قد يدور في أذهان العديد من الأشخاص، إذ لا يعرف البعض مدى خطورة الأمر، وكيف يصل الأمر إلى أن يؤدي بحياة البشر.

وهو ما أجاب عنه من قبل، الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، إذ أوضح خطورة المدفأة الكهربائية، مشيرًا إلى إنها تقلل نسبة الأكسجين أثناء تشغيلها في مكان مغلق، ما يسبب الاختناق والدوار للشخص بسبب قلة نسبة الأكسجين في جسمه.

وأضاف «عبد المقصود» خلال مداخلة هاتفية، أن المدفأة تقوم بسحب الأكسجين وتخرج حينها مادة أول أكسيد الكربون، الذي يسبب مشكلة كبيرة وخطيرة، إذ يمنع استقبال كرات الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أعضاء جسم الإنسان، كما إنه عديم الرائحة ويعطي للشخص شعورا بالنوم، قبل أن يودي بحياته بسبب قلة الأكسجين في جسمه دون أن يشعر بألم.

ما أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن أول أكسيد الكربون، ينبعث من الدفايات والشواية والسخانات، وله عدة أعراض عند التسمم به تصل للموت في النهاية، على النحو التالي:

الصداع.

الدوخة.

الضعف.

اضطراب المعدة.

التقيؤ.

ألم الصدر.

الارتباك.

الإغماء.

الموت في النهاية.

الجدير بالذكر، إن بعض الأشخاص يفقدون حياتهم من التسمم بأول أكسيد الكربون قبل ظهور الأعراض عليهم.َ