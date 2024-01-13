أيهما أكثر توفيرا الدفاية الكهربائية أم التكييف؟.. مرفق الكهرباء يجيب

حسّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «أيهما أكثر توفيرا الدفاية الكهربائية أم التكييف؟»، موضحاً نصائح مهمة بشأن شراء دفاية كهربائية واستخدام التكييف الكهربائي، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي.

الدفاية المشعة

وفي إجابة الجهاز على التساؤل وضح الآتي:

- الدفاية المشعة لا تستهلك كهرباء عالية

- الدفايات السيراميك لا تستهلك كهرباء بكثرة

- الدفاية الكهربائية هي الأكثر توفيراً للكهرباء عن التكييف.

- عند شراء الدفاية الكهربائية ضرورة زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان

- يجب اختيار الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية

- يجب ضبط الخاصية على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل توجه الدولة حالياً لترشيد استهلاك الكهرباء.

التكييف الكهربائي

وبالنسبة لاستخدام التكييف الكهربائي، حث الجهاز على الآتي:

- تنظيف فلاتر الهواء كل فترة

- التنظيف يعمل على زيادة كفاءة التكييف

- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف

- هذه الإجراءات تقلل من الطاقة المستخدمة

- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان.

كما حث الجهاز المواطنين على ضرورة، عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات.