هل يجوز الإمساك بالمصحف دون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه الإفتاء المصرية في واحدة من فتواها عبر موقعها الرسمي على موقعها الرسمي على الانترنت، وجاءت الإجابة عن السؤال سالف الذكر تفصيلية، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» حكم القراءة من القرآن دون وضوء.

هل يجوز مسك المصحف دون وضوء

وعن هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء، أكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الأمر لا يجوز، ولا يمكن لأيا من العباد أن يمسك بكتاب الله الكريم إلا من كان على طهارة تامة، مشيرة إلى ما جاء في قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» أخرجه الإمام مالك في «الموطأ».

وأِشارت الإفتاء المصرية، إلى أحد الأحاديث الواردة حول سؤال هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء، وهو ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» أخرجه الطبراني في «الكبير»، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء لأصحاب العذر

وأوضحت الإفتاء أن سؤال هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء قد تكون إجابته مختلفة في حالة كان العبد يعاني من مرض معين أو عذر ما يمنعه من التعرض للماء أو غيره يصبح من المسموح الإمساك بالمصحف، حيث قالت: يجوز تحت حكم الاضطرار أن تقرأ من المصحف، ولكن بعد أن تتوضأ لمس المصحف، ولا يضرها نقض الوضوء بعد ذلك.

وفي فتواها حول هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء، أشارت دار الإفتاء المصرية لعدد من الأحاديث الواردة في هذا الإطار وأشارت إلى حديث علي رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلا آيَةً» أخرجه أبو يعلي.