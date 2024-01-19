دار الإفتاء تكشف حكم صلاة الرغائب في شهر رجب

يتزايد الحديث كل عام عن حكم صلاة الرغائب في شهر رجب، إذ ادعى البعض بأن هناك ما يسمى بصلاة الرغائب، والتي تكون 12 ركعة تُصلى بين صلاتي المغرب والعشاء في أول جمعة من شهر رجب المبارك، الأمر الذي نفته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

حكم صلاة الرغائب في شهر رجب

وحول الأحاديث غير الصحيحة التي يتدولها بعض المواطنين عن صلاة الرغائب في شهر رجب، قالت دار الإفتاء المصرية إن هذه الأحاديث باطلة، وإن صلاة الرغائب بدعة عند جمهور العلماء، واستشهدت دار الإفتاء بما جاء في الموسوعة الفقهية - 22/262: «نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، أو في ليلة النصف من شعبان بعدد مخصوص من الركعات، بدعة منكرة».

حكم صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب

وبخصوص حكم صلاة الرغائب في شهر رجب، استشهدت دار الإفتاء المصرية بقول الإمام النووي الوارد في كتابه في المجموع: «هي صلاة بدعة ومنكرة قبيحة، ولا يغتر بذكر من ذكرها، ولا بالحديث المذكور فيها؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنّف ورقات في استحبابها؛ فإنه غالط في ذلك، وقد صنف في إبطالها الشيخ الإمام أبومحمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسًا فأحسن فيه وأجاد».