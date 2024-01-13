دار الإفتاء: أحاديث صيام رجب ليست صحيحة ويعمل بها في الفضائل فقط

مع دخول شهر رجب يجتهد الكثير من المسلمين في فعل الطاعات من صيام وصلاة ودعاء وتصدق، لكن يظن البعض أن تخصيص الصيام في شهر رجب يستند إلى أحاديث نبوية صحيحة، وأن هذا الشهر المبارك وهو أحد الأشهر الحرم، قد اختص بصيام أول يوم فيه أو بعضه أو حتى كله، إلا أن دار الإفتاء أكدت أن الأحاديث التي وردت في هذا الخصوص لا يصحُّ منها شيءٌ لكن يعمل بها في فضائل الأعمال، وهو ما يستعرضه التقرير التالي من خلال فتوى نشرتها الدار عبر موقعها الرسمية وحملت رقم 6013 حول مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب، والذي أجاب عليه مفتي الجمهورية.

حكم تخصيص رجب بالصيام

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأحاديث الواردة في صيام شهر رجب لا يصحُّ منها شيءٌ مستندا بما قاله قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبيين العجب» «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديثٌ صحيحٌ يصلح للحجة»، لكن المفتي أكد في الوقت ذاته أن الأحاديث الواردة في الصيام في شهر رجب «وإن كانت ضعيفة إلا أنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند جمهور الفقهاء، كما أنَّ الصيام في شهر رجب داخلٌ في عموم الصوم التطوعيّ الذي رغب الشرع فيه».

صحة الأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

وأكد مفتي الجمهورية بخصوص صحة الأحاديث الواردة في صيام شهر رجب أن تلك الأحاديث الواردة في صومه أو صوم شيء منه وإن كانت ضعيفة فإنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند عامة العلماء في مثل ذلك، كما نقله الإمام النووي وغيره؛ قال الإمام النووي في كتابه «الأذكار»: «قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا».

واستعرض المفتي عددا من الأحاديث النبوية الشريفة التي ترغب في الصيام التطوعي مطلقًا سواء في شهر رجب أو غيره من الشهور الهجرية، موضحا أن هذه الأحاديث تكفي في إثبات المشروعيَّة؛ ومن هذه النصوص الصحيحة: ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وما رواه الإمام أحمد عن صدقة الدمشقي أن رجلًا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الصيام، فقال: كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم صيام أول 3 أيام من رجب

واتصالا بهذا الموضوع أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الحافظ بن حجر تتبع كل ما ورد من أحاديث بخصوص شهر رجب فوجده ضعيفا جدا، ولهذا ألف كتابا حمل عنوان «تبيين العجب في ما ورد في شهر رجب» وأوضح جمعة أن بن حجر جمع في هذا الكتاب الأحاديث التي تتكلم عن الصيام والصلاة والعمرة في شهر رجب وضعفها كلها تقريبا لم يصح منها شيء.

وأكد المفتي السابق خلال حديث ببرنامج «والله أعلم» على فضائية سي بي سي، ردا على سؤال حول حكم صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهر رجب أن الصيام في أي وقت، وليس لأجل أنه من رجب، لافتا إلى أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة مع شهور ذي القعدة وذي الحجة والمحرم.