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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز f16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

كتب:

شريف سليمان
03:48 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
تحطم طائرة

تحطم طائرة

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز f16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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