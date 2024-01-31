تحطم مقاتلة أمريكية من طراز f16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية كتب: شريف سليمان 03:48 ص | الأربعاء 31 يناير 2024 تحطم طائرة تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز f16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة شرقي البرازيل «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل تحطم طائرة عسكرية في بيلجورود الروسية مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية بمقاطعة بيلجورود روسيا: النتائج الأولية لحادثة تحطم طائرة أسقطتها أوكرانيا تشير لهجوم صاروخي كيف علقت أمريكا بعد تحطم طائرة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؟ تحطم طائرة تحطم طائرة f16 سواحل كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بقلم شريف سليمان