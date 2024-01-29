رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة شرقي البرازيل

كتب:

حسن رمضان
03:26 ص | الإثنين 29 يناير 2024
حطام الطائرة المنكوبة

حطام الطائرة المنكوبة

أسفر حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في ولاية ميناس جيرايس شرقي البرازيل، عن مصرع 7 أشخاص.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء في إيتابيفا بالولاية، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنّ الطائرة كانت في طريقها من كامبيناس إلى ساو باولو، وتناثرت في بلدة إيتابيفا بعد تحطمها في السماء.

وفي وقت سابق، سجلت المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، أمطار غزيرة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفق لقناة «جيو نيوز»، أظهرت الصور التي التقطها سكان محليون حطام الطائرة، بعد وقت قصير من سقوطها، على جانب تل مغطى بالعشب والأشجار.

اقرأ المزيد:

تفاصيل حادث تحطم طائرة كريستيان أوليفر.. سقطت في البحر بعد إقلاعها

حوادث متفرقة في دول العالم.. تحطم طائرة شمال الهند وغرق قارب بالبرازيل

خسائر فادحة للخطوط الجوية اليابانية بعد تحطم طائرة طوكيو.. كم تبلغ؟

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل تحطم طائرة عسكرية في بيلجورود الروسية
بقلم حسن رمضان