مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة شرقي البرازيل

أسفر حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في ولاية ميناس جيرايس شرقي البرازيل، عن مصرع 7 أشخاص.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء في إيتابيفا بالولاية، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إنّ الطائرة كانت في طريقها من كامبيناس إلى ساو باولو، وتناثرت في بلدة إيتابيفا بعد تحطمها في السماء.

وفي وقت سابق، سجلت المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم الطائرة، أمطار غزيرة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفق لقناة «جيو نيوز»، أظهرت الصور التي التقطها سكان محليون حطام الطائرة، بعد وقت قصير من سقوطها، على جانب تل مغطى بالعشب والأشجار.