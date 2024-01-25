كيف علقت أمريكا بعد تحطم طائرة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؟

علق البيت الأبيض على خبر تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة بيلجورود الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية والتي قتل فيها نحو 74 شخصًا روسيًا.

عدم توافر معلومات

وبحسب فضائية «سي إن إن» الإخبارية، فإن البيت الأبيض كشف عدم توافر معلومات بشأن الحادث حتى الآن ليتمكن من التعليق على الأمر.

تعليق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي

وفي الوقت الذي خرج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، يوضح أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات حتى الآن لذا هي لا تستطيع تأكيد ملابسات الحادث المختلفة، متابعا: «الإدارة الأمريكية تحاول العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث الذي وقع مؤخرا».

تحطم طائرة عسكرية

وذكرت وسائل إعلام روسية، تحطم طائرة عسكرية على متنها 74 شخصًا في منطقة بيلجورود، في الوقت الذي علق حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، على الأمر مؤكدًا مقتل جميع من كانوا على الطائرة، فيما أشارت وسائل الإعلام الرسمية الروسية إلى أن 65 جنديًا أوكرانيًا كانوا على متن الطائرة وتم نقلهم إلى بيلجورود قبل البداية في عملية تبادل الأسرى.

حرب بين روسيا وأوكرانيا

من جانبها، قالت أوكرانيا إن الطائرة كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي إس 300 بحسب مصادر في الجيش الأوكراني، وتخوض روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا وانضمامها لروسيا التي تدخلت لحماية هذه الأقاليم وسط رفض أمريكي وأوروبي للتدخل الروسي الذي حدث.