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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكالات أممية: وقف تمويل أونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة

كتب:

شريف سليمان
04:29 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
أونروا

أونروا

أعلنت وكالات أممية، أن وقف تمويل أونروا سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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