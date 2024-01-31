وكالات أممية: وقف تمويل أونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة كتب: شريف سليمان 04:29 ص | الأربعاء 31 يناير 2024 أونروا أعلنت وكالات أممية، أن وقف تمويل أونروا سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية الأمريكية»: لا توجد جهة تعوض مساعدات «أونروا» للفلسطينيين في غزة واشنطن: «أونروا» تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات للفلسطينيين مسؤول أممي: لا بديل عن الدور الإنساني لـ«أونروا» في قطاع غزة «الصليب والهلال الأحمر»: تداعيات تعليق عمل «أونروا» ستكون كارثية على سكان غزة أشتيه عن وقف المساعدات لـ«أونروا»: يعرض أرواح المحتاجين في غزة إلى الخطر أونروا بقلم شريف سليمان