«الصليب والهلال الأحمر»: تداعيات تعليق عمل «أونروا» ستكون كارثية على سكان غزة

أكدت مدير الإعلام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر مي الصايغ، أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين على الأرض، وأن أطقم الهلال الأحمر بغزة يقتسمون الوجبات الصغيرة ويواجهون نفس معاناة سكان القطاع، موضحًة أن الظروف المحيطة بالنازحين في قطاع غزة تجعلهم أمام خطر الأوبئة والأمراض.

أضافت أن المساعدات التي تصل غزة نقطة في بحر الاحتياجات المطلوبة للقطاع، في ظل التعنت الإسرائيلي، وتعليق عمل وكالة «أونروا» ستكون تداعياته كارثية على سكان قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.