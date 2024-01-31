كيف سقطت طائرة روسية تحمل 65 أسيرا أوكرانيا؟.. الصندوق الأسود يحل اللغز

كشفت بيانات الصندوق الأسود للطائرة الروسية إيل-76 والمعروفة إعلاميًا بطائرة الأسرى الأوكرانيين عن معلومات جديدة حول طريقة سقوطها، حيث تتهم موسكو دولة أوكرانيا بالوقوف خلف اسقاطها في منطقة بيلجورود، حيث كانت الطائرة تنقل الجنود من أجل إجراء عملية تبادل أسرى.

بيانات الصندوق الأسود استبعد جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات مصدر مسئول في وكالات إنفاذ القانون، أن تعرضت لتأثير خارجي تسبب في سقوطها، لافتًا إلى أن بيانات الصندوق الأسود استبعد جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة (إيل-76)، ويؤكد تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وأسقطت في الهواء.

وأوضح المصدر المسئول، أن تحليل بيانات الصندوق الأسود مازال مستمرًا، مؤكدًا أن العمل مازال مستمرًا، وأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن ممثل خدمات الطوارئ، أن تأثير العناصر المدمرة لصاروخ أوكراني على طائرة النقل العسكرية إيل-76 في منطقة بيلجورود أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة وتحطمها، لافتًا إلى أن العناصر المدمرة للصاروخ تسببت في أضرارا كبيرة بمحركات الطائرة وهيكلها، وأدى هذا التأثير الخارجي إلى فقدان الطائرة للسيطرة وسقوطها.

وتعرضت طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب أوكرانيا في منطقة بيلجورود، إلى السقوط بينما اتهمت روسيا دولة أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث.