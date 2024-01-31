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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حدث ليلًا.. سقوط طائرة أمريكية في البحر وكوريا الشمالية تطلق «السهم الناري»| عاجل

كتب:

أحمد حامد دياب
05:49 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
مقاتلة اف 16 الأمريكية

مقاتلة اف 16 الأمريكية

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث، أهمها استمرار ارتكاب دولة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأهم ما حدث خلال ساعات الليل نرصده لكم فيما يلي:

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تحدي المجتمع الدولي

استمرت قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وشنت غارات جوية عنيفة على شمال غزة، متحدية قرار محكمة العدل الدولية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وغرب خان يونس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كوريا الشمالية تطلق صواريخ سهم النار

أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي من طراز هواسال-2 «سهم النار» في تحدٍ جديد لجارتها الجنوبية والمجتمع الدولي، ويمثل الإطلاق الأخير، ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع، وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخ كروز  في مارس من العام الماضي بعد اختباره لأول مرة في يناير 2022. 

سقوط طائرة أمريكية في البحر

فيما تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز f16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر مطلعة، إن الطائرة سقطت في المياة بالقرب من جونسان، على بعد 274 كيلومترا جنوب سيئول نحو الساعة 8:40 صباح الأربعاء، وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطائرة المقاتلة تحطمت في الماء والطيار الذي تم إنقاذه بخير.

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بقلم أحمد حامد دياب