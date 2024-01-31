قناة فرنسية تكشف عن التحدي الأكبر الذي يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعتبر موقع قناة «فرانس 24» أن أنفاق غزة التحدي الأكبر لجيش الاحتلال، ما يزيد من صعوبة الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعقدها أكثر تواجد المحتجزين الـ 136 المتبقين.

هناك حرب أخرى تدور خلف الستار والأنظار داخل أنفاق قطاع غزة

وأكدت القناة، أنه بعد مرور نحو أربعة أشهر على بدء الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، هناك حرب أخرى تدور خلف الستار والأنظار داخل أنفاق غزة، التي بٌنيت بين عامي 1987 و1993 لغرض تهريب البضائع من مصر إلى غزة خلال الانتفاضة الأولى التي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخضعت لتحديث وتطوير بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية أنشأت حصنا واسعا يضم أكثر من 1400 نفق، على مسافة طولها يتعدى 500 كيلومتر، وأنها تحتوي على أنفاق ذات طابع تكتيكي قرب الحدود، وجميع الأنفاق لها ارتباط بمترو غزة الذي يسمح بمرور السيارات والذخائر والمحتجزين.

أنفاق غزة هي واحدة من بين أكبر وأعقد الأنفاق وأكثرها تطورا

واعتبر باحث متخصص في الأنفاق، أن أنفاق غزة هي واحدة من بين أكبر وأعقد الأنفاق وأكثرها تطورا التي بنيت في تاريخ الحروب، حيث تحتوي على كل ما تحتاجه الفصائل الفلسطينية للقيام بحربها.

وتحتوي الأنفاق على الأسلحة ومراكز القيادة والمواد الغذائية، وبعضها معزز بالأسمنت المسلح والحديد ومجهزة بالكهرباء وأنظمة اتصال متطورة وبنظام للتهوية والصرف الصحي، ويصل عمق بعض الأنفاق إلى 40 مترا أو أكثر بكثير في بعض المواقع.