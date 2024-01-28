رغم جهوده المستمرة.. الاحتلال الإسرائيلي يفشل في تدمير 80% من أنفاق غزة

بعد أسابيع من جهود قوات الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن الأسرى المحتجزين وتدمير الانفاق التابعة لحركة حماس، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن 80%، من الانفاق الواسعة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إنَّ محاولات قوات الاحتلال في إحباط قدرة حماس وتدمير الأنفاق هو الهدف الأساسي لدى حكومة الاحتلال لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين التي تحتجزهم حماس، إذ سعت إسرائيل لتدمير وتفجير أنفاق حركة حماس بطرق مختلفة، وذلك من خلال تركيب مضخات كبيرة لإغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتفجيرها بالغارات الجوية القوية، والمتفجرات السائلة، وزعم المسؤولون، أن الأسري محتجزون داخل نفق أسفل خان يونس، برفقة القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية

إسرائيل تفشل في تدمير أنفاق غزة

وبحسب الصحيفة، فإن بين 20% إلى 40 % من الأنفاق في غزة قد دمرت أو أصبحت غير صالحة للعمل، في حين ما يصل إلى 80% من الأنفاق مازالت صالحة

حرب غزة

يُذكر أنَّ في مطلع الشهر الجاري، اصطحب قولت الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين في جولة داخل الأنفاق في جنوب غزة، حول خان يونس، وقال القادة العسكريون الإسرائيليون، إن شبكة أنفاق حركة حماس أكثر اتساعًا بكثير من تقديرات قولت الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها تمتد لمسافة قد تصل إلى أكثر من 300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قال القادة العسكريون: «قد نفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار لاستراتيجية ما بعد الحرب التي نشبت في 7 أكتوبر الماضي، وعلينا الحفاظ على مناطق سيطرته لا السيطرة على أرض جديدة».