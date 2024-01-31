خبير طاقة متجددة: الهيدروجين الأخضر يمكن استخدامه بجميع وسائل النقل

قال سامح نعمان، أستاذ الهندسة خبير الطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر هو أساس الطاقة الخضراء، التي تستطيع أن تحل مكان جميع أنواع الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، فالهيدروجين الأخضر يمكن استخدامه بجميع وسائل النقل والمواصلات، من السفن والسيارات وغيرها من وسائل النقل المختلفة، كما أن الهيدروجين الأخضر ليس له تأثير على البيئة وليس له أي أضرار على البيئة.

الهيدروجين الأخضر هو الأفضل في الاستخدام

وأضاف أستاذ الهندسة خبير الطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الهيدروجين الأخضر هو الأفضل في الاستخدام، فالهيدروجين الأخضر ناتج عن تحليل مياه البحر، ووفقا لآخر إحصائية رسمية دولية، فإن مصر تعد من أفضل دول في شمال أفريقيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن العمود الفقري لإنتاج الهيدروجين هو تحليل مياه البحر ومصر لديها البحر المتوسط الذي يساعدها على ذلك.

الهيدروجين الأزرق مختلف عن الهيدروجين الأخضر في طريقة انتاجه

وأكد أن الهيدروجين الأزرق مختلف عن الهيدروجين الأخضر في طريقة إنتاجه، حيث يعتمد الهيدروجين الأزرق في إنتاجه على الغاز، فلابد من البحث عن الغاز قبل إنتاج الهيدروجين الأزرق.

مصنع مصنع الهيدروجين الأخضر في مصر

وكشف أن مصنع مصنع الهيدروجين الأخضر في مصر، حوله 5 مصانع من الأمونيا الخضراء، موضحا أنه يجب استبدال الوقود الأخضر بدلا من الوقود الأحفوري، مما يساعد على توفير الغاز وتصديره للخارج، فالهيدروجين الأخضر يعمل به جميع المصانع، وسعر الكيلو بالهيدروجين الأخضر من 2.6 لـ6.5 دولار للكيلو، ولكن مع زيادة الإنتاج من الهيدروجين الأخضر يقل سعره عن هذا الرقم.