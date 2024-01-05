رئيس «سيدا للطاقة»: مجلس النواب وافق على حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر

قال المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، إن إقرار الحكومة دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بمقدار 3 دولارات لكل كيلو جرام، يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف روماني حكيم في تصريحات، اليوم، أن مجلس النواب وافق مؤخرا على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع.

جمعية سيدا لتنمية الطاقة

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، أن الحكومة أقرت أيضا حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33%، ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، كما أقرت الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمعدات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، عدا سيارات الركوب، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوافز وأخرى، تشجع القطاع الخاص على تعزيز استثماراته الخضراء.

وأشار روماني حكيم، إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي قدمت دعما غير مسبوق لقطاع الطاقة الجديدة، وهو ما أسهم في جعل مصر من الدول الرائدة في هذا القطاع، سواء على مستوى الصناعة أو جذب الاستثمارات.

وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية سيدا لتنمية الطاقة، بموافقة مجلس الوزراء، على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.

صناعة الهيدروجين الأخضر

من القرر أن يقام المشروع بالقرب من ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار، للمرحلة الأولى من المشروع، يتم تمويلها بالكامل من الشركة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.