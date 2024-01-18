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«الوزراء»: الهيدروجين الأخضر يتفوق على الفحم بـ3 أضعاف الطاقة

كتب:

أسماء زايد
07:46 ص | الخميس 18 يناير 2024
الهيدروجين الأخضر - أرشيفية

الهيدروجين الأخضر - أرشيفية

قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن الطاقة الخضراء «طاقة الهيدروجين الأخضر»، تعتبر مصدر من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة صديقة البيئة، التي يمكن استخراجها من الماء، حيث ينتج الهيدروجين الأخضر، عند فصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، مشيرة إلى أن النسب الأكبر منه يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي والفحم، والبترول، فضلا عن الماء مع الكهرباء.

الهيدروجين الأخضر مضاعف لطاقة الكهرباء

أضافت «يعقوب» في فيديو جرى بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بـ«فيسبوك»، يحتوى الهيدروجين الأخضر على 3 أضعاف الطاقة التى يحتويها الوقود الأحفوري «الفحم»، وهو ما يجعله أكثر كفاءة، ويمكن اعتباره مضاعف لطاقة الكهرباء.

إطلاق مرحلة أولية من مشروعات تصل قيمتها من 3 إلى 4 مليارات دولار

أطلقت مصر استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تنفيذا لتعهدات مصر والتزامها في مؤتمر المناخ «coo27»، تتطلع الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة أولية من المشاريع، تصل قيمتها من 3 إلى 4 مليارات دولار، وهذا يعد ضمن اتجاه  الدولة، لتكون أحد أهم اللاعبين في السوق العالمي للطاقة المتجددة، خاصة أن الحكومة اتجهت لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإنشاء «محطة بنبان»، التي تعد من كبرى المحطات لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

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بقلم أسماء زايد