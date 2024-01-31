الاحتلال يغرق أنفاق غزة بالمياه رغم تحذيرات الأمم المتحدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضخ كميات ضخمة من المياه عبر أنفاق في غزة من أجل تدمير شبكة الأنفاق التي تستخدمها الفصائل، مشيرًا إلى أنَّ ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها جيش الاحتلال للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس، رغم أنَّ المؤشرات تتجه لأن العديد من المحتجزين كانوا أو ما زالوا محتجزين في شبكة واسعة من الأنفاق منتشرة تحت قطاع غزة وفقًا لجيش الاحتلال.

دراسة أمريكية: امتداد 1300 نفق تحت القطاع الفلسطيني بأطوال تبلغ 500 كيلومتر

وكشفت دراسة لمعهد «مودرن وور إنستيتيوت»، بالأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، عن امتداد 1300 نفق تحت القطاع الفلسطيني بأطوال تبلغ 500 كيلومتر، فيما تعهد الجيش الأمريكي بتدميرها عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوير، فيما تعهّدت تل أبيب بأنها ستقضي على حماس وباشرت قصفاً مدمراً على قطاع غزة أتبع بعملية برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26 ألفًا و751 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

تحذيرات أممية من ضخ المياه في أنفاق غزة

وكانت وسائل الاعلام العبرية أعلنت ديسمبر الماضي، اتجاه الجيش دراسة احتمالية إغراق الأنفاق بمياه البحر، ولكن هذه التصريحات لاقت تحذيرات خطيرة من خبراء رأوا أن هذا الخيار خطير ويشكل أخطاراً كبيرة على المدنيين المحاصرين في غزة، فيما نبّهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينجز من أن ذلك «سيسبب أضراراً جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلاً»، فضلا عن خطر انهيار مبانٍ وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة.

وردًا على تحذيرات الخبراء والأمم المتحدة من جهته، قال جيش الاحتلال أمس إنَّه يأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة، وأنَّه يضخ المياه فقط في مسارات الأنفاق والمواقع المناسبة دون وضع تفسير للمناطق المناسبة.