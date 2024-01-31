تفاصيل أول كتاب لتعليم اللغة اليابانية باللغة العربية.. 3 طرق للكتابة

قالت إيمان رفعت معلمة اللغة اليابانية إنَّ فكرة وجود كتاب لتعليم اللغة اليابانية باللغة العربية جاءت نتيجة عدم وجود كتب باللغة العربية لتعليمها، وأن كل من كان يرغب في تعلم اللغة اليابانية في مصر كان لابد أن يستخدم الكتب الإنجليزية.

نشر كتابين لتعليم اللغة اليابانية

وأضافت معلمة اللغة اليابانية خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشو قناة «TeN»، أنَّها نشرت كتابين لتعليم اللغة اليابانية، بالإضافة إلى شرح وتفسير الثقافة اليابانية.

3 طرق لكتابة اللغة اليابانية

وأوضحت معلمة اللغة اليابانية أنَّ هناك ثلاثة طرق حالياً لكتابة اللغة اليابانية، أحدهم يتم استخدامه لوصف الأشياء والثقافات اليابانية الأصل، والثانية يتم استخدامها لوصف الثقافات الخارجية، أما الطريقة الثالثة هي من أصل صيني ويتم استخدامها فقط عن طريق كبار السن ومحاربي الساموراي.

هناك علاقة وثيقة بين اللغة والثقافة في اليابان

وأكدت معلمة اللغة اليابانية أنَّ كتبها تستهدف تعليم اللغة اليابانية منذ للمبتدئين تمامًا جنبا إلى جنب مع تعليم الثقافة اليابانية، خاصة أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والثقافة في اليابان.

تعلم اللغة اليابانية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري

وأشارت معلمة اللغة اليابانية إلى أنَّ تعلم اللغة اليابانية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري، إذ يمكنهم من الالتحاق بالجامعات اليابانية، أو العمل في الشركات اليابانية، أو السفر إلى اليابان، مؤكّدة أنَّها تسعى إلى نشر اللغة اليابانية في مصر، وتعريف الشباب المصري بالثقافة اليابانية.