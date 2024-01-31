صحفية فلسطينية ترصد أحوال النازحين في غزة وسط الأمطار: الوضع كارثي داخل الخيام

قالت شروق أسعد الكاتبة الصحفية الفلسطينية إنَّ المجازر في قطاع غزة لازالت مستمرة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحياة المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وأن جيش الاحتلال تحاصر مستشفى الأمل بمنطقة خان يونس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وتصلنا شاهدات مرعبة حقيقة سواء من إطلاق نار على سيارات الإسعاف أو من مستشفى ناصر المحاصرة من كل الاتجاهات

هربوا ليلًا في الأيام الماضية

أوضحت «شروق أسعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC» أنَّ هناك الكثير الصحفيين والأسر والعائلات والجرحى هربوا ليلًا في الأيام الماضية أسفل نار جيش الاحتلال الإسرائيلي في البرد والمطر، حتى قاموا بالركد، من خان يونس إلى رفح الفلسطينية مشيرة إلى أن هناك اشتباكات عنيفة، ومنطقة رفح باتت يتواجد فيها نحو مليون ونصف فلسطيني في مساحة صغيرة وضيقة.

الجميع يسكن داخل الخيام

وتابعت الكاتبة الصحفية الفلسطينية أنَّ الجميع يسكن داخل الخيام وسط الأمطار الغزيرة، الوضع كارثي ولم يكن هناك طعام والكثير في حالة مجاعة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية الكارثية تتصاعد منذ 115 يومًا، والنازحون باتو بعشرات الآلاف والبعض نزح أكثر من مرة والحال الإنساني صعب للغاية.