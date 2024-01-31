اجتماع باريس يبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. هل يشهد القطاع انفراجة قريبة؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «انفراجة قريبة للقطاع.. اجتماع باريس يبحث وقف العدوان على غزة».

وذكر التقرير: «يبدو أنّ هناك بوادر انفراجة جديدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك على خلفية الاجتماع الأخير الذي عقد في باريس بحضور مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي ناقش ملامح اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القطاع وإجراء صفقة تبادل جديدة للمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي».

وأضاف التقرير: «رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أوضح أنّ الحركة تلقت مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتلقت دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه».

وتابع التقرير: «ملامح مقترح باريس بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحدث عنه أحد القيادات البارزة في حماس، حيث أوضح أنّه يضم 3 مراحل تشمل الإفراج عن المدنيين أولا ثم إطلاق سراح المحتجزين ثم تسليم الجثث، لكنه بيّن أنّ عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنه لم يتحدد بعد».