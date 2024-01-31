محافظ القاهرة: تحول كبير في مستوى النظافة بعد تطبيق المنظومة الجديدة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في مشروع إدارة المخلفات الصلبة حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن.

تحول في العاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة

وأشار إلى أنَّه حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة، إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة في سبيل استبدال سيارات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التي تعمل بالسولار.

وثمن محافظ القاهرة، الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الاتفاقية والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

وأشاد اللواء خالد عبدالعال، بالنجاح الذي حققته وزارة البيئة في التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى استفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.