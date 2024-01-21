دعم منظومة النظافة في مركز أبو قرقاص بمعدات جديدة

تابع تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض الشوارع بمدينة أبوقرقاص، للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف التي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الطرق والنقل حيث تشمل إعادة رصف (شارع القضاء ـ شارع الفاتح ـ شارع المنشية ـ شارع المروة) وتقاطعاتها.

تيسير حركة المرور أمام المواطنين

وأشار رئيس المركز إلى إعادة رصف منزَل المحكمة وتبليط جنوب شارع الجمهورية واستكمال شارع الزمالك وتقاطعاته، بإجمالي أطوال تصل الى 7,34 كم، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

إنارة وتجميل أحياء وقرى أبوقرقاص

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية تسلمت 2 قلاب لدعم منظومة النظافة والتجميل بالمركز وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة الدورية للحملة الميكانيكية للمساهمة فى أعمال الوحدة المحلية من نظافة وإنارة وتجميل أحياء وقرى أبوقرقاص.