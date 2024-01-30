رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرة «حافظ على البيئة بدراجتك»

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مبادرة «حافظ على البيئة بدراجتك» والتي أطلقتها كلية التربية النوعية بالجامعة، حيث بدأت فعاليات المبادرة بالتجمع بساحة الكلية، واصطفاف الدرجات تمهيداً لإطلاق المبادرة، وقد تحركت المسيرة من أمام مدخل الكلية إلى دوران مدخل الجامعة مروراً بالطريق الرئيسي أمام الكليات تباعاً مع العودة إلى كلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وقام بتنسيق المبادرة الدكتور لمياء لطفي صادق، والدكتورة أميرة أحمد فؤاد.

دعم الأنشطة الرياضية

وصرح رئيس الجامعة، بأنّ تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الحفاظ على البيئة من أهم الملفات التي تهم المجتمع، والجامعة تحرص على أنّ يكون لها دور مهم للحفاظ على البيئة وتوعية طلابها لاكتشاف طرق تكون صديقة للبيئة للحفاظ عليها، ومن هنا يأتي دور الجامعة للمشاركة في الحفاظ على البيئة، من خلال تعليم طلاب الجامعة، وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة.

تنظيم مسابقة للدراجات

كما تم تنظيم مسابقة للدراجات شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التربية النوعية، وبمشاركة مثمرة من طلاب الكلية، وقد اختتمت فعاليات اليوم بعمل العديد من المسابقات الرياضية بين الطلاب تحت إشراف رعاية الشباب بالكلية.