وزيرة البيئة: تعاون مع وزارة الصحة لدراسة تأثير الملوثات على صحة الإنسان

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يستهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التعاون مع وزارة الصحة، حيث استمعت إلى شواغل واطروحات ممثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الاستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها 22 بالقاهرة الكبرى، وأيضا الاستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير الملوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مكون مخلفات الرعاية الصحية.

ورحبت الوزيرة بهذا التعاون، موضحة أن ملف المخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة 9.1 مليون دولار لملف مخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، سيتم دعم محارق المخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المخلفات الطبية للاستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.

وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع، وتكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للانتهاء من مستهدفات المشروع وخاصة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.