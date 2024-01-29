وزيرة البيئة: ملف المخلفات الصلبة يحظى بدعم القيادة السياسية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رحلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم منظومة المخلفات الصلبة في قنا، والرؤية المستقبلية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، حيث يتم العمل على توسعات بهما على مدار الـ10 أعوام المقبلة.

ووجّهت فؤاد، الشكر إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على التعاون المثمر والبناء والتنسيق والتواصل المستمر لتسهيل الإجراءات والخطوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظة، موضحة أنّ قنا من المحافظات التي نتباهى بها في صعيد مصر كونها مستدامة وصديقة للبيئة.

واستعرضت وزيرة البيئة، رحلة مصر مع ملف المخلفات الصلبة والتي بدأت منذ عام 2019، مؤكدة قيادة ودعم والمتابعة الشخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف منذ البداية، حيث واجهنا العديد من التحديات منها التمويل والبنية التحتية وثقافة المجتمع، والتكنولوجيات، وتنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية.