«البيئة»: تنفيذ مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بتكلفة 13.3 مليون دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعتبر من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصص لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع أن يكون ننفذ حلم إقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة 1228 فدانا بتعاقد 13.3 مليون دولار.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، و هي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، واشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر الوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.