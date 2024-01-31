ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام «عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية» بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «عملات محلية وأجنبية»، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع «سائقان – مقيمان بدئرة قسم شرطة المطرية» أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.