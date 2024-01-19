وظائف أمن في القاهرة والمحافظات.. الراتب 7000 جنيه حسب الخبرة

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، فُرص عمل جديدة في 9 محافظات وهي: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، وبورسعيد، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج، والغربية»، برواتب مجزية، وتستقبل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم للوظائف المُعلنة.

وظائف أمن في محافظة القاهرة

- 10 أفراد أمن، السن من 22 حتى 35 عامًا، براتب من 4500 حتى 5000 جنيه.

- 10 أفراد أمن إداري، راتب يبدأ من 4500 جنيه، 10 ساعات عمل، 4 أيام راحة.

- 100 فرد أمن إداري، راتب 4850 جنيهًا إضافة إلى مكافآت شهرية، 4 أيام راحة.

- 100 فرد بودي جارد، راتب 5200 جنيه، 8 ساعات عمل والجمعة والسبت إجازة، إضافة إلى مكافآت شهرية.

- 2 مدير منطقة أمن، مؤهل عالٍ، خبرة 5 سنوات.

- 8 مشرفين أمن، مؤهل عالٍ، الراتب يبدأ من 6000 إلى 7 آلاف جنيه، خبرة 3 سنوات، السن من 30 حتى 40 عامًا.

- 50 فرد أمن، مؤهل متوسط «إعدادي- ابتدائي»، الراتب من 4 آلاف و680 جنيهًا حتى 5400 جنيه، السن من 19 حتى 45 عامًا.

- 25 مشرف أمن، خبرة من سنتين حتى 5 سنوات، الراتب 5000 جنيه، السن من 25 حتى 50 عامًا.

- 150 فرد أمن، راتب 3800 جنيه، السن من 22 حتى 60 عامًا.

- 100 فرد أمن إداري، مؤهل متوسط أو عالي، راتب 4500 جنيه، السن من 21 حتى 45 عامًا، تأمين اجتماعي وصحي، إجازات سنوية وأرباح.

- 150 مراقب أمن، مؤهل متوسط أو عالي، راتب من 4500 حتى 5000 جنيه، السن 20 سنة فأكثر، تأمين اجتماعي وصحي، إجازات سنوية وأرباح، ومواقع العمل في: العين السخنة، مدينة نصر، العاشر من رمضان، القطامية، 6 أكتوبر، التجمع الخامس، العبور، العاصمة الإدارية.

وظائف أمن في محافظة القليوبية

- 30 فرد أمن، راتب يتراوح من 3500 حتى 7000 جنيه.

وظائف أمن في محافظة الشرقية

- 3 أفراد أمن، مؤهل متوسط، الراتب حسب المقابلة.

- 4 مراقبين أمن إداري، و2 مراقب أمن صناعي، مؤهل متوسط، خبرة من سنتين حتى 5 سنوات، السن من 18 حتى 40 عامًا، الراتب حسب المقابلة.