ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعقاقير المخدرة في الغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته «25 ألف قرص مخدر – 5 آلاف قرص مؤثر – 495 ألف قرص لعقاقير مجهولة المصدر - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة».

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,550,000 جنيه تقريبًا.