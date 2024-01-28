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معرض القاهرة الدولي للكتاب

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ70 مليون جنيه في السويس

كتب:

محمد بركات
12:11 م | الأحد 28 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة، مقيمان بمحافظة السويس، نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما، باستخدام سيارة نقل قلاب، وذلك عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين إحداهما السيارة المشار إليها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن، مخفاه داخل حمولة السيارة ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 70 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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