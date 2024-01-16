حدث ليلا.. العراق تشتعل والاحتلال ينسحب من غزة مجبرا وكوريا الشمالية تعلن قرارا خطيرا.. عاجل

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث على الصعيدين الدولي والعربي، لا سيما تطورات الملف الفلسطيني وسحب الاحتلال الإسرائيلي قوات من قطاع غزة، وكذلك قصف مدينة أربيل شمال العراق، وإحباط مصر لمحاولة تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية، فضلًا عن قرار خطير من زعيم كوريا الشمالية تجاه جارته الجنوبية.

انسحاب قوات جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الجيش الإسرائيلي قد سحب الفرقة 36 من القطاع، وهي إحدى الفرق القتالية الأربع في غزة.

جاء ذلك، في إطار استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر، وتأكيدات إسرائيلية بمواصلة العمليات العسكرية، ولا يزال هناك ثلاث فرق قتالية في القطاع، بالإضافة إلى القوات الخاصة التي تواصل القتال في مختلف مناطق غزة.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، جرى سحب الفرقة 36 لتأخذ فترة استراحة قصيرة قبل استئناف التدريبات، مع اتخاذ قرار بإعادة نشرها وتحديد مواقع نشرها مرة أخرى استنادًا إلى التقييم الأحدث.

جنود لواء غولاني "يصيحون" فرحا بانسحابهم من غزة pic.twitter.com/m1k1DFBu8p — Jamal Wakim (@JamalWakim12) January 15, 2024

ونُقلت وحدة دوفديفان من القوات الخاصة في إسرائيل من غزة إلى الضفة الغربية، هذا الانتقال تسبب في مخاوف من تصاعد الأوضاع في المنطقة.

وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء جولاني من قطاع غزة في ديسمبر الماضي، بعد 60 يومًا من القتال وتكبد خسائر كبيرة، بينما هناك مزاعم بشأن إعادة تنظيم صفوف اللواء.

وسحب جيش الاحتلال كتائب من لواء المظليين، من مناطق شمال وجنوب غزة لغرض إعادة تنظيم صفوفها.

قصف العراق

ذكر مجلس أمن إقليم كردستان العراق، أن 4 أشخاص قتلوا و17 آخرون أصيبوا، بعضهم في حالة حرجة، جراء القصف الذي نفذته إيران على مدينة أربيل في شمال العراق، وفقًا لتقرير قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المجلس، أن القصف الإيراني على مدينة أربيل استهدف مناطق سكنية وتم تنفيذه باستخدام صواريخ باليستية.

وطالب المجلس الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه ما وصفه بـ«جريمة» القصف الإيراني لمدينة أربيل.

وأعرب المجلس عن رفضه للمبررات الإيرانية «غير الضرورية» لشن هجوم على مدينة أربيل.

إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أنه وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، حدث إطلاق نار خلال محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود مع مصر.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، حاول المهربون جلب البضائع المهربة عبر الحدود، ونتج عن ذلك اشتباكات مسلحة.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديًا أصيب في تبادل لإطلاق النار مع مهربي مخدرات مشتبه بهم على طول الحدود مع مصر، وفقًا لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وصدر بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأن الجندي أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى، وأشار البيان إلى أن حالته تحسنت منذ ذلك الحين وأنه الآن يعتبر مصابًا بجروح طفيفة.

قرار خطير من زعيم كوريا الشمالية تجاه جارته الجنوبية

ذكرت وكالة «رويترز» أن الزعيم الكوري الشمالي، دعا إلى تعديل دستوري لتغيير وضع كوريا الجنوبية كدولة منفصلة، محذرا من أن بلاده لا تسع للحرب، ولكنها لا تنوي تجنبها.

وفي خطاب ألقاه في مجلس الشعب الأعلى (برلمان كوريا الشمالية)، أعلن كيم جونج أون أن استنتاجه الأخير هو أن الوحدة مع كوريا الجنوبية لم تعد ممكنة، واتهم سيول بالسعي إلى انهيار النظام.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي أنه في حالة اندلاع الحرب، فإنها ستؤدي إلى تدمير كوريا الجنوبية وتسبب هزيمة لا يمكن تصورها للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونج أون قوله: «لا نرغب في الحرب، ولكن ليس لدينا نية لتجنبها».